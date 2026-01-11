العامري وطالباني يبحثان مسار تشكيل الحكومة واستحقاق رئاسة الجمهورية

بحث الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اليوم الأحد، ( 11 كانون الثاني 2026 )، آخر المستجدات السياسية والاستحقاقات المرتقبة في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي للأمين العام لمنظمة بدر في بيان أن العامري استقبل طالباني والوفد المرافق له وتناولوا خلال اللقاء "العلاقة المتأصلة والتاريخية بين منظمة بدر والاتحاد الوطني الكردستاني، والروابط المتينة التي تجمع الطرفين وتعكس روح الشراكة والأخوة بين القيادات والمكونات".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا آخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع العامة في البلاد، والاستحقاقات المرتقبة لا سيما ما يتعلق بمنصب رئاسة الجمهورية ومسار تشكيل الحكومة الجديدة".

وأشار البيان إلى، أن "اللقاء شدد على أهمية التفاهمات الوطنية بين القوى السياسية لضمان المضي قدماً بالاستحقاقات وفق الأطر الدستورية".