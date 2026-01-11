الأخبار

القنصل الإيراني في البصرة: ما يجري في إيران مخطط تخريبي


أكد القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في البصرة، علي عابدي، اليوم الأحد، ( 11 كانون الثاني 2026 )، أن ما تعرضت له إيران خلال ما وصفه بـ"الحرب المفروضة مع الكيان الصهيوني" كان يهدف منذ ساعاته الأولى إلى إحداث انقلاب واسع لإسقاط النظام، مستغلاً مرحلة التفاوض حول الملف النووي، إلا أن هذا المخطط فشل بفضل وعي الشعب الإيراني وحضور القوات المسلحة والقيادة الحكيمة للمرشد الإيراني.

وأوضح عابدي في تصريح صحفي أن "إيران ردّت بقوة على الكيان الصهيوني، معاقبةً إياه على ما وصفه بـثمانين عاماً من الأعمال الإرهابية والإجرامية، مشيراً إلى أن فشل العدو في تلك الحرب دفعه إلى اللجوء لأساليب أخرى عبر دس عناصر تخريبية تعمل لصالحه داخل البلاد".

وأضاف، أن "هذه العناصر أعلنت صراحة تبعيتها، كما اعترف عدد من المعتقلين بأنهم جواسيس مرتبطون بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مؤكداً أن الشعب الإيراني بات اليوم على دراية كاملة بالهوية الحقيقية لهؤلاء “الإرهابيين”.

وشدد القنصل الإيراني على أن الأحداث الأخيرة لا تمت بصلة للأوضاع الاقتصادية أو غلاء المعيشة، بل تتمثل بأعمال تخريب ممنهجة استهدفت المساجد والأسواق والمصارف والأماكن العامة، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وستفشل هذه الجهود بفضل وعي الشعب وقوة الدولة.

وبيّن أن خروج المواطنين إلى الشارع جاء دعماً للحكومة الإيرانية ورفضاً للمخططات التخريبية، لافتاً إلى أن الشعب الإيراني سيواصل تحركاته الشعبية لإعلان وقوفه إلى جانب قيادته، وكشف مخططات الأعداء وإفشالها.

 

