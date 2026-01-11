احباط تهريب 140 الف حبة مخدرة ببالونات في الانبار

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، عن احباط تهريب 140 الف حبة مخدرة ببالونات في محافظة الانبار

وقالت الوزارة في بيان انه "بجهود استثنائية وعملية نوعية، تمكن أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية من ضبط أكثر من 140 ألف حبة مخدرات كانت محمّلة ببالونات مزوّدة بأجهزة تتبع، دخلت الصحراء ضمن قاطع فرقة المشاة الخامسة".

وذكرت انه "تم إحباط عملية التهريب والاستيلاء على الكمية بالكامل"، موضحة ان "رجالها عيون يقِظة لملاحقة تجّار المخدرات وكل من يحاول العبث بأمن العراق أو استهداف المجتمع".