غدًا.. بدء محاكمة لاهور شيخ جنكي في السليمانية

من المقرر أن تُعقد يوم غدٍ الاثنين أولى جلسات محاكمة رئيس (جبهة الشعب) لاهور شيخ جنكي، في محكمة جنايات السليمانية.

يُشار إلى أنه في 22 آب 2025، شنت عدد من القوات الأمنية والعسكرية في السليمانية هجوماً على المقر الرئيسي للاهور شيخ جنكي، في فندق لاله زار، وأسفر ذلك عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وبعد أكثر من ثلاث ساعات من المواجهات والاشتباكات، تم اعتقال لاهور شيخ جنكي وشقيقه بولاد شيخ جنكي وعدد من قادة وإداريي جبهة الشعب.

ومن الجدير بالذكر أنه في 8 تموز 2021، أصدر بافل طالباني قراراً باستبعاد لاهور شيخ جنكي وعدة أعضاء في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني.

لاحقاً، أعلن المستبعدون عن تأسيس "جبهة الشعب" التي حصلت على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية في 17 كانون الثاني 2024.