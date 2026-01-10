الأخبار

كتلة بدر النيابية تقدم مقترحين لزيادة جزء من الإيرادات غير النفطية في العراق


قدمت كتلة بدر النيابية، اليوم السبت، مقترحين لزيادة جزء من الإيرادات غير النفطية في العراق.

وقال النائب عن الكتلة حسن الكعبي في حديث صحفي، إن "احد نقاط البرنامج الحكومي هو رفع إيرادات غير النفطية وليس فرض الضرائب"، مشددا على ضرورة "وجود حلول منها الاستفادة من الخبراء والمستشارين وكيف ان نكون دولة مصدرة وليس مستوردة".

وتابع ان "العراق غني بالمعادن والنفط وبالزراعة وممكن الاستفادة من المياه الموجودة علميا للزراعة"، مشددا على "ضرورة تقوية المنشآت الصناعية عبر إيجاد شركات صناعية قوية رصينة تهدف لتقوية المنتوج الوطني وتشغيل الايادي العاملة وتصدير دول العالم".

وذكر ان "ما يعرقل ذلك هو الروتين وبعض القوانين والمفسدين الموجودين"، مؤكدا على "ضرورة قطع الايادي الفاسدة التي تستفاد من الاستيراد وعدم تقوية المنتوج الوطني".

 

