النائب الاول لرئيس مجلس النواب يهنئ وزارة الداخلية بذكرى تأسيس الشرطة العراقية

هنأ النائب الاول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي وزارة الداخلية بذكرى تأسيس الشرطة العراقية .

وقال الدليمي في بيان:"بمناسبة الذكرى (104) لتأسيس الشرطة العراقية، نتقدم باسمى آيات التهاني والتبريكات الى ابطال وزارة الداخلية، من ضباط ومراتب ومنتسبين، تقديراً لدورهم الوطني الكبير في حفظ الامن، وترسيخ سيادة القانون، وحماية المواطنين والمؤسسات".

واضاف:" ان ما تقدمه الشرطة العراقية ، من تضحيات جسيمة وعطاء متواصل ، يعكس روح المسؤولية والانتماء، ويجسّد صورة مشرّفة لمؤسسة امنية عريقة ، كانت وما زالت ، في طليعة المدافعين عن امن العراق واستقراره".

وتابع:"نستذكر ،بكل اجلال واكبار ، شهداء الشرطة الابرار، ونسأل الله الشفاء العاجل لجرحاهم، ودوام التوفيق والسداد لمنتسبي هذا الصرح الوطني الشامخ".