الأخبار

إزاحة الستار عن الإيوان الذهبي للحرم العلوي بعد تجديده وتذهيبه..


أعلنت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، اليوم الجمعة، عن إزاحة الستار عن مشروع إعادة التذهيب والتجديد الشامل للإيوان الذهبي الكبير في الحرم العلوي.

وقال رئيس قسم الإعلام في العتبة العلوية المقدسة، حيدر رحيم، في تصريح للوكالة الرسمية،، أنه " تمت إزاحة الستار عن مشروع إعادة التذهيب والتجديد الشامل للإيوان الذهبي الكبير في الحرم العلوي، بحضور جمع من الشخصيات الدينية والعلمائية والرسمية".

واضاف إن "المشروع نُفِّذ بجهود ورشة الذهب التابعة للعتبة العلوية المقدسة، وبإشراف ومتابعة مباشرة من الأمين العام للعتبة"، مؤكداً أن "أعمال التذهيب حافظت بشكل كامل على التصميم التراثي الأصلي للإيوان دون أي تغيير"، مبينا أن "المشروع شمل معالجة الأضرار السابقة وإعادة إظهار القطع الذهبية بصورة جمالية تليق بمكانة مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام)".

وأوضح أن "مساحة الإيوان تبلغ 110.7 أمتار مربعة ، بارتفاع 13.7 متراً وعرض 8.20 أمتار، وتم استخدام ذهب عيار 24 في تذهيب نحو 3630 قطعة بأحجام مختلفة ".

وتابع أن "الإيوان يضم 400 قطعة مزخرفة و216 قطعة من المينا الحرارية ذات منشأ عالمي، جرى تذهيبها عبر سبع طبقات متفاوتة السمك لضمان أعلى مستويات الجودة والمتانة"، لافتاً إلى أن "مراحل العمل نُفِّذت بدقة عالية وشملت الفتح والفحص والمعالجة والصيانة وإعادة التشكيل والتلميع، فضلاً عن حماية القطع بمواد كيميائية خاصة لزيادة عمرها الافتراضي ومقاومة الأكسدة ".

وبين أنه "تمت معالجة آثار الأضرار الناتجة عن أحداث عامي 1990 و1991، بما في ذلك الشظايا وصيانة قطع المينا المتضررة، مع الحفاظ على النقوش والكتابات التاريخية التي تضم نحو 274 قطعة"، مؤكداً أن "المشروع يعكس التزام العتبة العلوية المقدسة بصون التراث المعماري والديني للمرقد الشريف وإدامته للأجيال القادمة".

 

 

 

 

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة تفصح عن نشاطاتها الوقائية لشهر كانون الأول الماضي
إزاحة الستار عن الإيوان الذهبي للحرم العلوي بعد تجديده وتذهيبه..
الشرطة العراقية تتلقى التهاني بالذكرى الـ 104 لتأسيسها
انباء عن وقوع اشتباكات بين قوة للجش العراقي مع عصابات داعش الارهابية في بساتين الطارمية شمال بغداد
الشيخ جلال الدين الصغير : ما وراء التصعيد بين إيران وأمريكا؟ ما مدى خطورة الموقف؟
الشيخ جلال الدين الصغير : أوروبا في قلب المأزق الروسي الأوكراني.. مآلات الحرب بعد تراجع الدور الأمريكي
رئيسا مجلس النواب وجهاز الامن الوطني يناقشان ملفات تخص عمل الجهاز
قيادة عمليات ميسان ترفع حظر التجوال داخل المحافظة
رئيس مجلس النواب و رئيس الجبهة التركمانية يؤكدان اهمية تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف المكونات
عضو في الوطني الكردستاني يتحدث عن فشل المفاوضات مع الديمقراطي الكردستاني للمرة الثانية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك