الشرطة العراقية تتلقى التهاني بالذكرى الـ 104 لتأسيسها

تلقت الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، التهاني بمناسبة الذكرى الـ 104 لتأسيسها، وفي هذا الصدد، هنأ نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي الشرطة العراقية في ذكرى تأسيسها، حيث ذكر المحمداوي في بيان، "بمناسبة الذكرى الرابعة بعد المئة لتأسيس الشرطة العراقية، يسعدني ويشرفني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى رجال الشرطة والأمن الداخلي، صناع الأمن وحماة القانون، الذين سطروا عبر تاريخهم المجيد أروع صور التضحية والإخلاص في سبيل حفظ أمن الوطن واستقراره وخدمة أبنائه".

وأضاف: "لقد كانت الشرطة العراقية، وما زالت، مثالًا ناصعًا للانضباط والشجاعة، وقدمت على مدى أكثر من قرن تضحيات جسامًا دفاعًا عن العراق وسيادته، مثبتةً في كل مرحلة قدرتها على مواجهة التحديات والوقوف بصلابة إلى جانب شعبها"، وتابع: "وإذ نحيي هذه الذكرى العزيزة، نؤكد اعتزازنا الكبير بجهودكم المخلصة، ونجدد دعمنا الكامل لمسيرتكم الوطنية، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يمنّ على جرحانا بالشفاء العاجل، وأن يحفظ العراق وأهله بالأمن والسلام".

كذلك ذكر قائد شرطة صلاح الدين اللواء مصطفى أحمد حبيب خلال كلمة له باحتفالية عيد الشرطة، أن "الشرطة العراقية في اصعب الظروف والتحديات تقف في المقدمة وتدافع عن الوطن بعزيمة وإرادة من أجل تأمين أمن الوطن".

وأضاف: "اليوم وفي ذكرى تأسيس الشرطة العراقية نستحضر بكل فخر الشهداء والجرحى من ابناء القوات الامنية البطلة والحشد الشعبي بكافة صنوفهم وتشكيلاتهم الذين ارتقوا وضحوا بالغالي والنفيس ليبقى العراق شامخا"، لافتا الى ان "قيادة شرطة صلاح الدين ستبقى على العهد ساهرة وثابتة لا تساوم على امن الوطن ولا تتراجع عن اداء الواجب والتضحيات".

كما هنّأ مدير العقارات وإسكان وزارة الداخلية اللواء عادل رضا مصطفى الشرطة العراقية في ذكرة تأسيسها الـ 104، حيث ذكر مصطفى في بيان، "بمناسبة الذكرى الرابعة بعد المائة لتأسيس الشرطة العراقية البطلة، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى إخواني وأبنائي من الضباط والمنتسبين والموظفين في مديرية العقارات وإسكان وزارة الداخلية".

وتابع: أن "هذا اليوم هو رمز للإخلاص والتضحية في سبيل أمن العراق واستقراره، وإن دوركم في توفير السكن والخدمات العقارية لرجال الأمن وعوائلهم هو جزء لا يتجزأ من دعم صمود هذا الجهاز العريق بوركت جهودكم، ودمتم سنداً لوطنكم".