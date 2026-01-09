الرئيسية
الأخبار
الشيخ جلال الدين الصغير : أوروبا في قلب المأزق الروسي الأوكراني.. مآلات الحرب بعد تراجع الدور الأمريكي
وكالة انباء براثا
96
2026-01-09
آخر الاضافات
انباء عن وقوع اشتباكات بين قوة للجش العراقي مع عصابات داعش الارهابية في بساتين الطارمية شمال بغداد
الشيخ جلال الدين الصغير : ما وراء التصعيد بين إيران وأمريكا؟ ما مدى خطورة الموقف؟
الشيخ جلال الدين الصغير : أوروبا في قلب المأزق الروسي الأوكراني.. مآلات الحرب بعد تراجع الدور الأمريكي
رئيسا مجلس النواب وجهاز الامن الوطني يناقشان ملفات تخص عمل الجهاز
قيادة عمليات ميسان ترفع حظر التجوال داخل المحافظة
رئيس مجلس النواب و رئيس الجبهة التركمانية يؤكدان اهمية تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف المكونات
عضو في الوطني الكردستاني يتحدث عن فشل المفاوضات مع الديمقراطي الكردستاني للمرة الثانية
النائب سند يقدم دعوى قضائية لاصدار أمر ولائي بايقاف الرسوم الگمرگية الجديدة
وزير العمل يبحث مع السفير الأسترالي تعزيز التعاون في مجالات العمل والتشغيل
اتلاف ما يقارب 289 كيلوغرامًا من المواد المخدرة في دائرة الطب العدلي
بيان صادر عن عائلة الشهيد القائد أبو مهدي المهندس ردا على تصريح رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد السوداني
401
حالة الطقس : أمطار وثلوج وانخفاض في درجات الحرارة الجمعة
385
ميسان.. حظر تجوال من الـ11 مساءً حتى صباح الغد
349
محافظ ديالى يعلن انتهاء أزمة "غاز الطبخ" ويتوعد "المتلاعبين بالأسعار"
329
بابليون ترد على الاتروشي : : الالتفاف على الاستحقاقات الدستورية سيدفعنا للمطالبة باعفاء اي مسؤول يتجاوز صلاحياته
317
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
