رئيس مجلس النواب و رئيس الجبهة التركمانية يؤكدان اهمية تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف المكونات

أكد رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي و رئيس الجبهة التركمانية، محمد سمعان آغا اهمية تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف المكونات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أن "رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، استقبل رئيسَ الجبهة التركمانية العراقية، محمد سمعان آغا".

وقدَّم سمعان، بحسب البيان، تهانيه إلى "رئيس مجلس النواب بمناسبة انتخابه رئيساً للدورة السادسة"، متمنياً "له التوفيق في مهامّه".

واوضح البيان أنه "جرى خلال اللقاء، التأكيد على تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف المكونات، والتنسيق والتعاون بين مختلف الكتل النيابية، وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب".