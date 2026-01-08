العراق يطلق منصة للإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

أعلنت مديرية مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، اليوم الخميس ( 8 كانون الثاني 2026 )، وبمناسبة عيد الشرطة العراقية، عن إطلاق منصة إلكترونية عبر بوابة (أور)، مخصّصة للإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بسرّية تامة.

وذكرت المديرية في بيان أن "هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على الالتزام بحماية الإنسان وصون كرامته وتعزيز أمن المجتمع، ولتمكين المواطنين من الإبلاغ بكل سهولة وأمان، بما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الجهات المختصة".

وبيّنت أن الدخول إلى المنصة يتم عبر الرابط أدناه:

اضغط هنا