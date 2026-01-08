احتجاجاً على "التعرفة الكمركية".. تظاهرة للتجار أمام غرفة تجارة بغداد

نظم العشرات من التجار، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مبنى غرفة تجارة بغداد، تعبيراً عن رفضهم للتعرفة الكمركية الجديدة.

وأفاد مصدر صحفي بأن المحتجين تجمعوا أمام مبنى الغرفة اعتراضاً على التعديلات الأخيرة، مؤكدين تأثيرها على الحركة التجارية في الأسواق المحلية

يُذكر أن الهيئة العامة للجمارك في العراق كانت قد أعلنت، نهاية الشهر الماضي، عن البدء بتطبيق تعريفة جمركية جديدة بنسبة 15% اعتباراً من مطلع عام 2026، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه الزيادة لن تشمل السلع الضرورية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.