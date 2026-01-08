الجمارك تصدر توضيحا رسميا بشأن فرض الضرائب الجديدة

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، عدم وجود أي ضرائب جديدة فرضت على السلع المستوردة.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، للوكالة الرسمية ، إنه "لا توجد ضرائب جديدة تم فرضها على السلع المستوردة، بل استيفاء أمانات ضريبية وتحويلها الى الهيئة العامة للضرائب من خلال نظام الاسيكودا".

وأضاف ان "الأمانات ستتم تسويتها في نهاية السنة مع التاجر عن طريق الهيئة العامة للضرائب"، مشيرا الى أنه "لا توجد أي ضرائب جديدة تفرض على التجار أو على السلع المستوردة، وإنما فقط استيفاء الأمانات وتحويلها عن طريق نظام الاسيكودا".

يذكر أن نظام الاسيكودا هو نظام إلكتروني لأتمتة الجمارك بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، لرقمنة عمليات التخليص الجمركي والحد من مخاطر الاحتيال وتسهيل التجارة عبر الحدود.