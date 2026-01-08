الأخبار

رئيس الجمهورية يدعو لضبط النفس بعد الاحداث السورية الأخيرة


دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة الحوار على خلفية الأحداث التي تشهدها مدينة حلب السورية.

وقال رئيس الجمهورية في بيان، انه "نتابع بقلق بالغ التوترات وأعمال العنف التي تشهدها مدينة حلب السورية المجاورة".

وتابع: "ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة الحوار ومعالجة المشاكل بالطرق السلمية، والابتعاد عن أعمال العنف والعمل على وقف الاشتباكات التي لا تصب في مصلحة أي طرف".

وأعرب عبد اللطيف بحسب البيان، انه "نعرب عن دعمنا الكامل ومساندتنا للحلول السلمية التي ترسخ مبادئ التعايش وقبول الآخر، مشددين على أن جميع مكونات الشعب السوري مكملة لبعضها البعض".

واضاف أن "السلام والحوار يجب أن يكونا الخيار الوحيد لحل المشاكل في هذا الوضع المتأزم الذي لن يؤدي إلا إلى وقوع ضحايا من المدنيين والنساء والأطفال.

 

