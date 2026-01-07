رئيس البرلمان يؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين الكتل النيابية لتفعيل الدور الرقابي

أكد رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، اليوم الأربعاء، أهمية التعاون والتنسيق بين الكتل النيابية لتفعيل الدور الرقابي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ، أن "رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، استقبل وفداً من نواب كتلة خدمات، برئاسة النائب محمد جميل المياحي، وقدَّم الوفد تهانيه إلى رئيس مجلس النواب بمناسبة انتخابه رئيساً للدورة السادسة، متمنينَ له التوفيق في مهامّه".

و بحسب البيان، أكد اللقاء، على "أهمية التعاون والتنسيق بين الكتل النيابية؛ لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وإقرار القوانين المهمة".