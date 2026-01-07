الأخبار

ديالى تطالب باكثر من 155 مليار دينار من مستحقاتها


عقد مجلس محافظة ديالى اليوم اجتماعاً موسعاً لمناقشة التحديات المالية التي تواجه المشاريع الستراتيجية في المحافظة، لاسيما في مناطق غربي بعقوبة .

​​واكد رئيس مجلس ديالى عمر الكروي خلال الاجتماع :" ان هناك فجوة مالية كبيرة نتيجة عدم اطلاق وزارة المالية التخصيصات المقرة للمحافظة"، واصفاً الوضع بأنه "محاربة" مالية لديالى قد تؤدي الى توقف اغلب المشاريع في المحافظة .

واشار الى ان ​المحافظة تطالب بمبلغ اجمالي قدره 155 مليارا و657 مليون دينار ،استحقاقات متبقية من اصل موازنة قدرها 428 مليار دينار، موجها نداءً عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء للتدخل المباشر لحسم هذا الملف. كما طالب وزيرة المالية بصرف المبالغ المترتبة بذمة الوزارة لضمان استمرار الشركات المنفذة في عملها وتجنب انهيار الواقع الخدمي في المحافظة.

من جانبه، قال محافظ ديالى عدنان الشمري خلال حضوره الاجتماع :" ان الدوائر الخدمية لم تعد قادرة على العمل والحركة داخل المحافظة، ونحن في ورطة".

واضاف :" ان وزيرة المالية غير عادلة مع ديالى، ما يستدعي موقفاً موحداً من نواب المحافظة لاستحصال المبالغ المخصصة لها"

