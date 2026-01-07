مجلس البصرة يصوت بالأغلبية على رئيس هيئة الاستثمار ونائبه

صوت مجلس محافظة البصرة، خلال جلسته الاعتيادية اليوم الاربعاء ، على اختيار علاء عبد الحسين رئيساً لهيئة الاستثمار في المحافظة بالأغلبية المطلقة، فيما جرى التصويت بالإجماع على اختيار مهند الحجاج نائباً لرئيس الهيئة.

وذكر اعلام المجلس :" ان الجلسة شهدت أيضاً مناقشة ملف التصويت على رؤساء الوحدات الإدارية، حيث قرر المجلس منح رئيس مجلس المحافظة مهمة التشاور مع محافظ البصرة، بهدف التوصل إلى نتائج إيجابية تسهم في حسم هذا الملف بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ومصلحة المحافظة.

وكانت عضو مجلس محافظة البصرة، أطياف التميمي قد اعلنت عن رفضها القاطع لترشيح شخصية "سبق وأن أُثيرت حولها شبهات فساد" لشغل المنصب من جديد.

ووجهت التميمي:" رسالة شديدة اللهجة إلى زملائها اعضاء مجلس المحافظة، مؤكدة أن "أصوات الأعضاء داخل القاعة ستكون مرصودة من قبل جماهير البصرة"، وأن تمرير مرشح بملف غير نظيف يضع المصوتين في دائرة الاتهام الشعبي والتاريخي.

وكان محافظ البصرة اسعد العيداني أعلن عن ترشيح 3 أسماء لشغل منصب رئيس هيئة استثمار البصرة من بينهم رئيس الهيئة السابق (علاء عبد الحسين سلمان)