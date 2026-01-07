الأخبار

عمليات بغداد: لا قطوعات خلال الزيارة الرجبية


أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء ( 7 كانون الثاني 2026 )، أنه لن يكون هناك أي قطوعات للشوارع أو منع للحركة خلال الزيارة الرجبية، مؤكدة أن جميع الطرق ستظل مفتوحة أمام المواطنين والزائرين.

وقال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، في تصريح صحفي "، إن "الخطة الأمنية للزيارة الرجبية تهدف إلى تأمين الزائرين وضمان انسيابية الحركة، مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة العامة، دون الحاجة إلى إغلاق الشوارع أو فرض أي قطوعات مرورية".

وأضاف التميمي أن "القوات الأمنية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الزائرين وحماية المظاهر الدينية"، مشددًا على "أهمية الالتزام بتعليمات السلامة والتعاون مع رجال الأمن خلال الزيارة".

