الأخبار

عمليات بغداد للحشد الشعبي تناقش خطة تأمين زيارة الإمام الكاظم (ع)


بحثت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء ( 6 كانون الثاني 2026 )، خطة تأمين زيارة الإمام الكاظم (عليه السلام) في مدينة الكاظمية.

وذكر إعلام العمليات في بيان أن "القيادة عقدت اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات الأمنية واللوجستية الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)، برئاسة نائب قائد العمليات وليد رشيد السماحي، وبحضور عدد من الضباط ومسؤولي الأقسام والشعب في القيادة، إلى جانب ممثلي الألوية والتشكيلات المنضوية ضمنها".

وأضاف البيان أن "الاجتماع تناول استعراضاً شاملاً للخطط الأمنية واللوجستية، وتعزيز التنسيق بين الفرق الخدمية والأمنية، لضمان نجاح المناسبة المقدسة وتأمين سلامة الزائرين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عمليات بغداد للحشد الشعبي تناقش خطة تأمين زيارة الإمام الكاظم (ع)
السيطرة على حريق داخل سوق باب الدروازة في بغداد
الديمقراطي الكردستاني: رئاسة الجمهورية استحقاق كردي لا يخص حزبا بعينه
العراق يتسلم رسالة من إيران تتضمن أبرز القضايا الدولية والأوضاع في المنطقة
توضيح من نقابة المحامين حول قرار محكمة التمييز بأداء المبالغ المترتبة بذمتها
ترقب لاجتماع بين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين نهاية الأسبوع الجاري
المحلل السياسي سيف الهاشمي : ما فعله ترامب في فنزويلا "تهديد صريح لسيادة الدول"
التربية تعتمد ضوابط جديدة لادارة المؤسسات التربوية الاهلية
مجلس الديوانية يسحب يد المحافظ لمدة 30 يوماً ويكلف نائبه الأول بإدارة المحافظة
القبض على امرأة تبيع أدوية منتهية الصلاحية داخل سوق شعبي في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك