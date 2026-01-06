عمليات بغداد للحشد الشعبي تناقش خطة تأمين زيارة الإمام الكاظم (ع)

بحثت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء ( 6 كانون الثاني 2026 )، خطة تأمين زيارة الإمام الكاظم (عليه السلام) في مدينة الكاظمية.

وذكر إعلام العمليات في بيان أن "القيادة عقدت اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات الأمنية واللوجستية الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)، برئاسة نائب قائد العمليات وليد رشيد السماحي، وبحضور عدد من الضباط ومسؤولي الأقسام والشعب في القيادة، إلى جانب ممثلي الألوية والتشكيلات المنضوية ضمنها".

وأضاف البيان أن "الاجتماع تناول استعراضاً شاملاً للخطط الأمنية واللوجستية، وتعزيز التنسيق بين الفرق الخدمية والأمنية، لضمان نجاح المناسبة المقدسة وتأمين سلامة الزائرين".