بذكرى التأسيس.. الشيخ همام حمودي يدعو للنأي بالمؤسسة العسكرية عن التأثيرات السياسية

هنأ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، أبناء القوات المسلحة بالذكرى الخامسة بعد المائة لتأسيس الجيش العراقي، مشيداً بالتضحيات الكبيرة التي قدمها أبطال المؤسسة العسكرية في سبيل الوطن.

وقال الشيخ حمودي في بيان التهنئة: "نقف إجلالاً لشهدائنا الأبرار، وامتناناً لعوائلهم الكريمة، ولتضحيات الأبطال وتفانيهم في خدمة الوطن وحماية أمنه وسيادته".

وأكد أن الحفاظ على الانتصار التاريخي ضد عصابات "داعش" يستوجب تأمين حياة مستقرة لمنتسبي القوات المسلحة، عبر توفير "سكن ملائم"، وتعزيز القدرات التدريبية والتسليحية الحديثة.

وشدد رئيس المجلس الأعلى على ضرورة بناء العقيدة الوطنية للجيش، واستلهام الروح الحسينية في الشجاعة والإيثار، والحرص على "النأي بها عن أي تأثير سياسي"، لتكون ركيزة العراق المقتدر والحامي لنظامه الديمقراطي ومكتسبات شعبه.

كما أشار إلى أهمية مساهمة القوات المسلحة في حركة الإعمار، لا سيما في المناطق المحرومة، مختتماً بالقول: "كل عام والعراق عزيز شامخ بكل أبنائه الأوفياء المضحين".