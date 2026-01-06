وزارة النفط : ازمة الغاز مفتعلة وسنرسل شحنات اضافية

أكدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء ( 6 كانون الثاني 2026 )، أن ما يتداول بشأن وجود أزمة في غاز الطبخ غير دقيق، مشيرة إلى أن الأزمة مفتعلة، فيما أعلنت عن إرسال شحنات إضافية إلى محطات التجهيز لتلبية الطلب.

وقال المتحدث باسم الوزارة، صاحب بزون، في تصريح صحفي إن "لا توجد أي أزمة حقيقية في أسطوانات غاز الطبخ، وما يحدث حالياً هو تشويش متعمد من قبل بعض الناقلين"، مؤكداً أن "الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة بحق المتسببين بذلك".

وأضاف بزون أن "غاز الطبخ متوفر في جميع محطات التجهيز وبكميات كبيرة"، لافتًا إلى أن الوزارة ستقوم بإرسال شحنات إضافية من الغاز إلى المحطات وأي منطقة تشهد زيادة في الطلب".

وأوضح أن "العراق يمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الغاز السائل"، مبينًا أن الوزارة صدّرت مؤخرًا أكثر من 20 ألف طن من الغاز، فضلًا عن توفر شحنات جديدة جاهزة للتصدير".