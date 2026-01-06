الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
وزارة العدل: استكمال الإجراءات القانونية لافتتاح صفوف للدراسة المتوسطة داخل سجن الناصرية
وكالة انباء براثا
81
2026-01-06
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة العدل: استكمال الإجراءات القانونية لافتتاح صفوف للدراسة المتوسطة داخل سجن الناصرية
مديرية السيطرة والاستجابة في وزارة الداخلية: سجلنا ملايين الاتصالات خلال تسعة أشهر
في ذكرى تأسيسه الـ 105، الجيش يتلقى التهاني الحكومية
المصرف العراقي للتجارة يعلن فتح جميع فروعه خلال العطل الرسمية
فرق الدفاع الدفاع تسيطر على حريق بمخزن للألعاب النارية في بغداد
ضبط عملة أجنبية وبضائع مخالفة في كمرك طريبيل والمنطقة الشمالية
الخارجية الإيرانية تنفي شائعات حول قاعدة عين الأسد: تضخيم إعلامي بلا أساس
تسمية النائب كولسل محمد عبد الرحمن مقرراً لمجلس النواب
الاتحاد الوطني الكردستاني: نزار آميدي مرشحنا الوحيد لمنصب رئيس جمهورية العراق
فيحان يدعو إلى الإسراع بتقديم أسماء المرشحين في اللجان المؤقتة
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
عدنان فيحان :المرحلة المقبلة تستوجب تغليب لغة الحوار والتفاهم والعمل الجاد على معالجة الملفات ذات الأولوية
344
مصدر نيابي يكشف عن أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية
322
العراق يتسلّم مواقع البعثة الأممية "يونامي" في عموم البلاد
283
شاخوان عبدالله ينفي تقديم استقالته من البرلمان
281
العتبة العلويّة تفتتح حديقة الغدير بمركز محافظة النجف
271
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك