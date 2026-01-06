مديرية السيطرة والاستجابة في وزارة الداخلية: سجلنا ملايين الاتصالات خلال تسعة أشهر

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق عين العراق اطلق لتبسيط الإجراءات الإلكترونية لملايين المواطنين، فيما لفتت إلى أن التطبيق يعمل منذ تسعة أشهر ويدعم ثلاث لغات وعلى منصتين، وبينت أن تطبيق عين العراق يسهم في تنظيم المواعيد وتقليل العبء عن المواطنين، حيث ذكر مدير مديرية السيطرة والاستجابة (911)، العميد رائد عبد الكريم للوكالة الرسمية، إن "تطبيق عين العراق تم اطلاقه لتبسيط اجراءات ملايين المواطنين إلكترونياً وهو تطبيق هاتف نقال رقمي وتم إطلاقه للعمل منذ 9 اشهر"، مبيناً أن "هذا التطبيق يعمل على منصتين ويدعم ثلاث لغات للمواطنين والأجانب".

وأضاف: "عملنا على توحيد اغلب خدمات وزارة الداخلية للمواطنين وبعض الوزارات الخدمية منها الأنواء الجوية والإسعاف وطلب المساعدة والصيانة والمستشفيات، وكذلك الإطفاء والتبرع بالدم والصيدليات الخافرة ومراكز الشرطة القريبة من الحادث، وكذلك بدأ التطبيق يستقبل جميع المراجعات والطلبات والحجوزات بشكل إلكتروني حجز موعد في موقعنا منها الجنسية والجوازات والإقامة وهويات السلاح والتسجيل الجنائي والمرور والغرامات المرورية"، وتابع: "عملنا ايضاً على إرسال منصات للتبليغ عن المحتوى الهابط في دائرة العلاقات والإعلام وايضاً بالابتزاز إلكتروني وفحص المواقع الخبيثة والروابط الملغمة وايضا عملنا بكل شفافية على التقديم الالكتروني لدورات الضباط ومفوضي في وزارة الداخلية بمديرية التطوع، إذ الغينا بهذه الخطوة جميع الواسطات والمحسوبيات وكذلك دور المكاتب لتروج لخدمات التسجيل والتقديم لكون التطبيق يسجل في المواطن لمرة واحدة ويرتبط بالرقم الوطني الهوية الوطنية ولا يمكن للمواطن ان يسجل مرتين او يقدم بالتعيين مرتين أي له فرصة واحد بالتعيين وعدم التكرار التي توهم الضباط واللجان في التدقيق وهنا اصبح التطوع الكترونياً بدون اي وساطة".

كذلك أشار إلى أن "استمارة الشكوى ومقابلة وزير الداخلية والوكيل ايضاً يكون لها حجز الكتروني عبر تطبيق عين العراق وكذلك حصر السلاح بيد الدولة وتسجيل السلاح، مما ساهم في تنظيم مواعيد المواطنين وتقليل العبء عليهم"، منوهاً بأن "هذه الاجراءات أسهمت في تبسيط الاجراءات وتحقيق الشفافية في العمل، إذ تم تسجيل الملايين من المواطنين في خدمات هذا التطبيق وعشرات الملايين من الاجراءات الخدمية تقدم بشكل شهري ويومي وأسبوعي ويومي وعلى مدار الساعة".