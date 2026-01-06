الأخبار

مديرية السيطرة والاستجابة في وزارة الداخلية: سجلنا ملايين الاتصالات خلال تسعة أشهر


أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق عين العراق اطلق لتبسيط الإجراءات الإلكترونية لملايين المواطنين، فيما لفتت إلى أن التطبيق يعمل منذ تسعة أشهر ويدعم ثلاث لغات وعلى منصتين، وبينت أن تطبيق عين العراق يسهم في تنظيم المواعيد وتقليل العبء عن المواطنين، حيث ذكر مدير مديرية السيطرة والاستجابة (911)، العميد رائد عبد الكريم للوكالة الرسمية، إن "تطبيق عين العراق تم اطلاقه لتبسيط اجراءات ملايين المواطنين إلكترونياً وهو تطبيق هاتف نقال رقمي وتم إطلاقه للعمل منذ 9 اشهر"، مبيناً أن "هذا التطبيق يعمل على منصتين ويدعم ثلاث لغات للمواطنين والأجانب".

وأضاف: "عملنا على توحيد اغلب خدمات وزارة الداخلية للمواطنين وبعض الوزارات الخدمية منها الأنواء الجوية والإسعاف وطلب المساعدة والصيانة والمستشفيات، وكذلك الإطفاء والتبرع بالدم والصيدليات الخافرة ومراكز الشرطة القريبة من الحادث، وكذلك بدأ التطبيق يستقبل جميع المراجعات والطلبات والحجوزات بشكل إلكتروني حجز موعد في موقعنا منها الجنسية والجوازات والإقامة وهويات السلاح والتسجيل الجنائي والمرور والغرامات المرورية"، وتابع: "عملنا ايضاً على إرسال منصات للتبليغ عن المحتوى الهابط في دائرة العلاقات والإعلام وايضاً بالابتزاز إلكتروني وفحص المواقع الخبيثة والروابط الملغمة وايضا عملنا بكل شفافية على التقديم الالكتروني لدورات الضباط ومفوضي في وزارة الداخلية بمديرية التطوع، إذ الغينا بهذه الخطوة جميع الواسطات والمحسوبيات وكذلك دور المكاتب لتروج لخدمات التسجيل والتقديم لكون التطبيق يسجل في المواطن لمرة واحدة ويرتبط بالرقم الوطني الهوية الوطنية ولا يمكن للمواطن ان يسجل مرتين او يقدم بالتعيين مرتين أي له فرصة واحد بالتعيين وعدم التكرار التي توهم الضباط واللجان في التدقيق وهنا اصبح التطوع الكترونياً بدون اي وساطة".

كذلك أشار إلى أن "استمارة الشكوى ومقابلة وزير الداخلية والوكيل ايضاً يكون لها حجز الكتروني عبر تطبيق عين العراق وكذلك حصر السلاح بيد الدولة وتسجيل السلاح، مما ساهم في تنظيم مواعيد المواطنين وتقليل العبء عليهم"، منوهاً بأن "هذه الاجراءات أسهمت في تبسيط الاجراءات وتحقيق الشفافية في العمل، إذ تم تسجيل الملايين من المواطنين في خدمات هذا التطبيق وعشرات الملايين من الاجراءات الخدمية تقدم بشكل شهري ويومي وأسبوعي ويومي وعلى مدار الساعة".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
