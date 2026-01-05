تسمية النائب كولسل محمد عبد الرحمن مقرراً لمجلس النواب

وافقت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين ( 5 كانون الثاني 2026 )، على تسمية النائبة كولسل محمد الرحمن بمنصب مقرر المجلس.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته الثانية ضمن أعمال الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الأولى.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ، أن "الجلسة، التي تأتي ضمن الدورة الانتخابية السادسة، شهدت افتتاح أعمالها برئاسة رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، وتم خلالها مناقشة جدول الأعمال المحدد".

وأضاف البيان أن "عدد النواب الحاضرين في الجلسة بلغ 221 نائبًا"، مؤكدًا اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة".

وأكد الحلبوسي، بحسب البيان، "المضي بالعمل وفق النظام الداخلي المعمول به في المجلس".