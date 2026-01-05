فيحان يدعو إلى الإسراع بتقديم أسماء المرشحين في اللجان المؤقتة

دعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين ( 5 كانون الثاني 2026 )، الى عقد اجتماع موسّع مع رؤساء الكتل النيابية للتباحث في آلية تشكيل اللجان ووضع خارطة لتعزيز الأداء التشريعي والرقابي، فيما طالب النائب الاول لرئيس المجلس عدنان فيحان بالاسراع بتقديم اسماء المرشحين في اللجان المؤقتة ومراعاة الخبرة والكفاءة والاختصاص.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الاول لرئيس المجلس في بيان إن "رئاسة المجلس عقدت، اليوم في القاعة الدستورية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الكتل النيابية، لوضع خارطة عمل لتعزيز الأداء التشريعي والرقابي في الدورة البرلمانية السادسة، والتباحث في آلية تشكيل اللجان النيابية وفق معايير الكفاءة والاختصاص، وجدولة القوانين المقترحة، بما يضمن تطوير دور المؤسسة التشريعية وتعزيز عملها الرقابي".

ودعا فيحان بحسب البيان "رؤساء الكتل النيابية إلى الإسراع في تقديم ورقة اسماء مرشحيها في اللجان المؤقتة ومراعاة الخبرة والاختصاص والكفاءة في الاختيار، على ان يترأس اعمالها اكبر الاعضاء سنًا لحين تشكيل الحكومة، مع وجوب تحقيق النصاب القانوني فيها لمناقشة مقترحات ومشاريع القوانين واعطاء الاولوية للتشريعات التي تلامس حياة المواطنين".

وأشار البيان الى أنه "جرى خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعدد من رؤساء الكتل النيابية لدراسة الاسماء المرشحة وحسم توزيعها على اللجان، والتأكيد على ضرورة انجاز هذه الملف في اسرع وقت لتقويم عمل اللجان وتنشيط الاداء الرقابي، فضلًا عن التفاهم على طرح جدول اعمال شهري لجلسات مجلس النواب".