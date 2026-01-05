مكافحة الإرهاب: القبض على 138 إرهابياً وقتل 20 خلال عمليات 2025

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين، ( 5 كانون الثاني 2026 )، عن إحصائية لعملياته الأمنية خلال العام الماضي 2025.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان،، أن "مفارزه وضمن استراتيجيتها لعام 2025، نفذت سلسلة من العمليات الاستباقية التي استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني مكثف".

وأوضح البيان، أن "الحصيلة السنوية للعمليات تضمنت تنفيذ(320) فعالية أمنية استهدفت ملاحقة الخلايا الإرهابية في المناطق الوعرة والمدن، وإلقاء القبض على (138) إرهابياً من المطلوبين للقضاء، بينهم قيادات بارزة".

ولفتت الحصيلة وفقاً للبيان الى "قتل 20 إرهابياً خلال المواجهات المباشرة والكمائن المحكمة، وتدمير وتفجير 363 مأوى وكهفاً كان يستخدمها الإرهابيون كمنطلقات لتنفيذ عملياتهم الإجرامية".