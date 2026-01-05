رئاسة البرلمان تقرر استضافة محافظ البنك المركزي الاسبوع المقبل

قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الإثنين ( 5 كانون الثاني 2026 )، استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق الأسبوع المقبل، ضمن سلسلة استضافات لمسؤولين في مؤسسات الدولة.

وذكر إعلام رئاسة المجلس في بيان ، أن "الرئاسة أكدت أهمية الإسراع بتشكيل اللجان النيابية، مع منح الكتل البرلمانية مهلة سبعة أيام لتقديم مقترحاتها إلى رئاسة المجلس".

وأضاف البيان أن "رئاسة البرلمان قررت تثبيت موعد انعقاد جلسات مجلس النواب ليكون عند الساعة الحادية عشرة صباحاً بشكل دائم".

وأشار إلى أن "مجلس النواب سيستضيف خلال الأسبوع المقبل عدداً من المسؤولين، بينهم مسؤولون من ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، ومجلس الخدمة الاتحادي، ومجالس المحافظات، إضافة إلى محافظ البنك المركزي، ورئيس مؤسسة الشهداء، ورئيس هيئة التقاعد".