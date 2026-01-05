أمانة بغداد: تشكيل غرفة عمليات خاصة لمتابعة تنفيذ خطة زيارة الإمام الكاظم (عليه السلام)

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الإثنين، تشكيل غرفة عمليات خاصة برئاسة أمين بغداد عمار موسى كاظم لمتابعة تنفيذ الخطة الخدمية لزيارة الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)، حيث ذكر بيان ﻷمانة بغداد، أن "أمين بغداد عمار موسى كاظم، أجرى جولة ميدانية تفقدية للاطلاع على الاستعدادات الخدمية على طرق مرور الزائرين داخل مدينة الكاظمية، وترأس اجتماعاً موسعاً عقد في مقر بلدية الكاظمية، بحضور الوكيل البلدي والمديرين العامين لدوائر الامانة، لمناقشة الاستعدادات الخدمية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية والعتبة الكاظمية المقدسة والمواكب الحسينية، بهدف تقديم أفضل الخدمات للزائرين".

وأضاف البيان، أن "الخطة تتضمن إشراك جهد آلي وبشري مكثف لأعمال التنظيف المستمر، وتجهيز شمعات ماء وحوضيات وآليات تخصصية، ونشر حاويات نفايات كبيرة وصغيرة على مسارات الزائرين وبالقرب من المواكب، إلى جانب التنسيق مع العتبة الكاظمية لنصب الحمامات المتنقلة، ومع وزارة الكهرباء لصيانة أعمدة الإنارة، ومع الجهات الأمنية لتنظيم حركة الآليات الخدمية".

كما لفت البيان، إلى "تشكيل غرفة عمليات خاصة في بلدية الكاظمية برئاسة أمين بغداد لمتابعة تنفيذ الخطة، واعتماد نظام (GPS) لمراقبة توزيع الآليات، فضلًا عن توجيه دائرة ماء بغداد بزيادة ضخ المياه وتجهيز مشاريع الماء للعمل بالطاقة القصوى خلال مدة الزيارة".

واختتم البيان بالإشارة إلى أن "أمين بغداد وجه ايضاً بأبداء التعاون الكامل مع الفرق التطوعية وتنظيم عملهم، وتجهيزهم بجميع المعدات اللازمة مع الاهتمام بحملات التوعية ضمن طرق مرور الزائرين".