وزارة النفط: إنجاز حفر واستصلاح 237 بئراً نفطية خلال عام 2025

أعلنت شركة الحفر العراقية، اليوم الاثنين، إنجاز حفر واستصلاح 237 بئراً نفطية خلال عام 2025، إذ ذكر المدير العام للشركة، حسن محمد حسن، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية أنجزت خلال عام 2025 أعمال حفر 62 بئراً نفطية واستصلاح 175 بئراً نفطية".

وأضاف، أن "مجموع إنجازات أعمال الحفر والاستصلاح بلغ 237 بئراً، توزعت بين مختلف الحقول النفطية العراقية من الشمال الى الجنوب، ضمن البرامج الفنية المعتمدة وبما ينسجم مع معايير الجودة والسلامة".

كذلك لفت إلى، أن "هذه الإنجازات جاءت ثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها ملاكات الشركة، وما تتحلى به من التزام عالٍ بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية"، مؤكداً "استمرار الشركة في تنفيذ أعمالها بكفاءة عالية وبالتنسيق مع الشركات النفطية الوطنية والعالمية".

فيما أكد، أن "شركة الحفر العراقية ماضية في تعزيز قدراتها التشغيلية وتطوير أدائها الفني، بما يسهم في دعم خطط زيادة الإنتاج واستدامته، ويعزز دورها المحوري في دعم القطاع النفطي الوطني وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة النفط ".