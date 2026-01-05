الأخبار

"تنسيقية المقاومة العراقية" ترفض البحث في مسألة سلاحها قبل انتهاء الاحتلال


رفضت "تنسيقية المقاومة العراقية" المؤلفة من 6 فصائل عراقية البحث في مسألة سلاحها "قبل التخلص من كل أشكال الاحتلال"، وذلك ردا على دعوات متزايدة لحصره بيد الدولة، خصوصا من واشنطن.

وأكدت "تنسيقية المقاومة العراقية" في بيان أصدرته مساء الأحد أن "سلاح المقاومة سلاح مقدّس، لا سيما في بلد فيه الاحتلال قائم"، رافضة "رفضا قاطعا أي حديث عنه من الأطراف الخارجية".

وشدّدت على أن "الحوار بشأن السلاح حتى مع الحكومة لن يكون إلا بعد تحقيق السيادة الكاملة للبلاد وتخليصها من كل أشكال الاحتلال وتهديداته".

وحثّت "تنسيقية المقاومة العراقية"، الحكومة المقبلة، على "إنهاء جميع أشكال وعناوين الوجود الأجنبي المحتل للأراضي العراقية وسمائها، ومنع أي نفوذ له مهما كان شكله، سياسيا أو أمنيا أو اقتصاديا".

وتضم التنسيقية "كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء وكتائب كربلاء وأنصار الله الأوفياء وحركة النجباء".

وجاء بيان التنسيقية، بعد ساعات من تصريحات لرئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، رأى فيها أنه "لم تعد هناك حاجة للسلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية"، مشيرا إلى أن "المعركة انتهت، والتحديات الجديدة تتطلب سلاحا من نوع آخر هو القانون والعدالة والتنمية".

وكان زيدان صرح في ديسمبر الماضي، بأن قادة فصائل "وافقوا على التعاون بشأن قضية حصر السلاح"، إلا أن "كتائب حزب الله" أكدت وقتها أنها "لن تبحث في ذلك إلا بعد جلاء القوات الأجنبية".

من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال محمّد شياع السوداني الأحد إن "حصر السلاح بيد الدولة قرار عراقي ورؤية عراقية، بعيدا عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية".

ولطالما طالبت فصائل عراقية منضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي التي تشكّل جزءا من القوات الحكومية، بجلاء القوات الأمريكية المنتشرة في إطار "التحالف الدولي" لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" منذ 2014.

وفي الأشهر الأخيرة تزايدت الدعوات الأمريكية إلى نزع سلاح هذه الفصائل، خصوصا بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر الماضي.

وطالبت الولايات المتحدة، الحكومة العراقية المقبلة التي لا يزال التفاوض لاختيار رئيسها جاريا، باستبعاد ستة فصائل تصنفها "إرهابية" وبالعمل على "تفكيكها"، حسبما أفاد مسؤولون عراقيون ودبلوماسيون لوكالة "فرانس برس".

واتّفقت واشنطن وبغداد العام الماضي على أن ينهي "التحالف الدولي" مهمّته العسكرية في العراق بحلول نهاية 2025، وبحلول سبتمبر 2026 في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، للانتقال إلى شراكة أمنية بين البلدَين.

ومن المتوقع أن تتسلّم القوات العراقية هذا الأسبوع مقر "التحالف الدولي" في قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار بغرب البلاد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاتحاد الوطني: ندعو الحزب الديمقراطي لتغيير فلسفة "الأخ الأكبر" وإشراكنا في القرار
الكهرباء تنفي تقليص تجهيز الطاقة بمعدل "ساعة واحدة" يومياً بسبب انقطاع الغاز الإيراني
"تنسيقية المقاومة العراقية" ترفض البحث في مسألة سلاحها قبل انتهاء الاحتلال
مصدر نيابي يكشف عن أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية
ضبط مبالغ من العملة المحلية والأجنبية معده للتهريب في منفذ طريبيل
جنايات الانبار: السجن المؤبد بحق مدان بحوزته 200 ألف حبة مخدرة
محلل سياسي : : مجلس النواب مازال يدار من قبل محمد الحلبوسي
صفقة رئاسة الجمهورية ..الديمقراطي يضغط على الوطني بورقتي العدل والبيئة
القاضي زيدان: الوفاء لقادة النصر يكون ببناء الدولة
بدعم أحزاب كردية..قائد القوة الجوية الأسبق يرشح لرئاسة الجمهورية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك