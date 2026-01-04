مصدر نيابي يكشف عن أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية

كشف مصدر نيابي، اليوم الأحد، ( 4 كانون الثاني 2026 )، عن قائمة أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، مبيناً أن عدد المرشحين المعلن عنهم لغاية اليوم بلغ 41 مرشحاً.

وتضمنت قائمة المرشحين الأسماء الآتية:

1. شوان حويز فريق نامق الداودي

2. شيلان فؤاد عبد اللطيف عبد الرحمن

3. شيرزاد بابان مجيد سليمان

4. أحمد عبد الله توفيق أحمد

5. محمد مهدي جامل الوائلي

6. نه به ز محمد علي أحمد

7. حسين طه حسن سنجاري

8. جوان محمد فؤاد معصوم

9. نجم الدين عبد الكريم حمة كريم

10. أميرة جعفر جابر العبودي

11. عمار عادل عوني الشمري

12. أسو فريدون علي

13. حمزة بريسم ثجيل مصحب

14. رشيد مهدي عبود السعدي

15. دلشاد محمد عبد الرحمن

16. خالد صديق عزيز محمد

17. أحمد خميس خليل الجنابي

18. سامان علي إسماعيل محمود شالي

19. خالد مصطفى حسين شريف

20. فيصل محسن عبود الكلابي

21. أنور حمد أمين أحمد

22. كافي دنو بتي قس يونان

23. محمد صابر سليمان عزيز سليمان الهموندي

24. ئوميد عبد السلام قادر

25. سيروان أحمد رشيد كويخا عزيز

26. أحمد ساجت هاشم حسن

27. أحمد خليل خضير خليل

28. سالم حواس علي الساعدي

29. علي جاسم أحمد البياتي

30. يوسف محمد روشن صلاح الدين آل كوجك ملا

31. نبيل سليمان عبد المجيد عبيد الكبيسي

32. ليث داخل سلومي نشمي العبودي

33. علي عباس جاسم علي السلطاني

34. عبد الجليل حمد مجيد الفهداوي

35. سهيل محمود جاسم ربيع

36. سالار رحيم كريم الجاف

37. صادق عبد الله خضير غبن المحياوي

38. رعد خضير دفاك صايل الجنابي

39. صباح صالح سعيد عبدال الملكا

40. رافع عبد الله حميد الدوري

41. عبد الله محمد علي علياوي

وكان مجلس النواب قد حدد يوم غد الاثنين الموافق الخامس من كانون الثاني موعداً نهائياً لاستلام طلبات الترشيح الى رئاسة الجمهورية.

ويأتي ذلك في وقت ما زالت فيه المفاوضات السياسية مستمرة بين الحزبين الرئيسين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني)، وسط غياب اتفاق نهائي على مرشح واحد.