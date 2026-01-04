الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
ضبط مبالغ من العملة المحلية والأجنبية معده للتهريب في منفذ طريبيل
وكالة انباء براثا
52
2026-01-04
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مصدر نيابي يكشف عن أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية
ضبط مبالغ من العملة المحلية والأجنبية معده للتهريب في منفذ طريبيل
جنايات الانبار: السجن المؤبد بحق مدان بحوزته 200 ألف حبة مخدرة
محلل سياسي : : مجلس النواب مازال يدار من قبل محمد الحلبوسي
صفقة رئاسة الجمهورية ..الديمقراطي يضغط على الوطني بورقتي العدل والبيئة
القاضي زيدان: الوفاء لقادة النصر يكون ببناء الدولة
بدعم أحزاب كردية..قائد القوة الجوية الأسبق يرشح لرئاسة الجمهورية
عضو في برلمان كردستان : صراعات المناصب أضعفت الإقليم وأدخلته في أزمة سياسية مفتوحة
سياسي كردي يكشف عن فضيحة جديدة ... حكومة الاقليم تتقاضى رواتب 28 الف اسم وهمي
الكمارك تصدر بياناً عن رسوم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
مقتل واصابة 12 شخصا في نزاع عشائري بديالى
512
الشمري يكلف الزركاني قائداً لشرطة بابل
419
مؤسسة الشهداء توضح بشأن ملف الرواتب التقاعدية لبعض الفئات
410
عبد الهادي : قوى الإطار اتفقت على نقطة مهمة تتعلّق بملف الوزارات الأمنية في الكابينة الحكومية المقبلة.
337
امام جمعة النجف : المسار السياسي في العراق يجري بانسيابية عالية وبانتظار اكمال انتخاب الرئاسات الباقية
328
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك