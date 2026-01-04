القاضي زيدان: الوفاء لقادة النصر يكون ببناء الدولة

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الأحد، أنه بعد تحقق النصر العسكري والأمني، فإن الواجب الوطني والأخلاقي يحتم علينا جميعاً الانتقال إلى مرحلة بناء الدولة.

وقال القاضي زيدان، خلال كلمته في الحفل التأبيني في الذكرى السادسة لاستشهاد قادة النصر: "نقف اليوم وقفة وفاء ومسؤولية نستحضر فيها تضحيات عظيمة لم تكن حدثاً عابراً، بل ملحمة خالدة صنعت أمن العراق وحفظت كرامته، وامتدت ببركتها إلى كل شبر من أرضه".

وأضاف، "لقد كان قادة النصر، ومعهم شهداء العراق، عنواناً لوحدة الموقف وصلابة الإرادة حين توحّدت البنادق والقلوب دفاعاً عن الوطن والإنسان والمقدسات، فمن الجنوب إلى الشمال، ومن الشرق إلى الغرب، قدّم الشهداء أرواحهم ليبقى العراق شامخاً لا ينحني أمام الإرهاب، لقد كانوا مثالاً للتضحية الخالصة، ودرساً للأجيال بأن الأوطان تصان بالدم، وتبنى بالإخلاص".

وتابع "في هذه الذكرى الخالدة، نجدد العهد لدماء الشهداء بأن نبقى أوفياء لتضحياتهم حريصين على وحدة العراق وسيادته، عاملين على بناء مستقبل يليق بعظمة ما قدم من أجله، كما نحيّي عوائل الشهداء، صناع الصبر والعزة، ونقول لهم إن أبناءكم أحياء في ضمير العراق، وذكراهم لا تغيب، ورسالتهم مستمرة"