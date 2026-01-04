الأخبار

الكمارك تصدر بياناً عن رسوم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية


أصدرت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، ( 4 كانون الثاني 2026 )، توضيحاً رسمياً بشأن ما أثير حول زيادة الرسوم الكمركية على الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة التزامها بالشفافية وتقديم المعلومة الدقيقة للرأي العام.

وأكدت هيئة الكمارك في بيان، "احترامها الكامل للدور المهني والوطني لنقابة الصيادلة العراقية في دعم استقرار القطاع الدوائي، موضحة أن ما جرى تداوله بشأن "زيادة الرسوم الكمركية على الأدوية إلى عشرة أضعاف" لا يعكس الواقع التشريعي أو التنفيذي، ولا يستند إلى القرارات الحكومية النافذة.

وأضافت، أن "الإجراءات المعتمدة حالياً تتعلق بتوحيد وتصحيح نسب التعرفة الكمركية التي كانت تُطبق سابقاً بتفاوت غير مبرر،" مبينة أن "النسبة المعتمدة على الأدوية هي (0.5%)، وهي نسبة نافذة ومعمول بها قانوناً ولم يطرأ عليها أي تعديل، وما نُشر خلاف ذلك يُعد خطأً مطبعياً غير مقصود".

وأشارت إلى أن "التعديل شمل المستلزمات الطبية فقط، حيث رُفعت النسبة من (4%) إلى (5%) بزيادة مقدارها (1%) فقط، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء وضمن إطار القوانين السارية، مؤكدة أن هذا الإجراء ليس استحداثاً لرسوم جديدة بل تصحيح للتشخيص الكمركي لبنود كانت تعامل سابقاً وفق تصنيفات غير دقيقة".

وتابعت، أن "الأدوية الأساسية والمستلزمات ذات الطابع الإنساني ما تزال خاضعة للتسهيلات والإعفاءات القانونية، بما يضمن عدم التأثير على المواطن أو المساس بتوفر الدواء،" مشددة على أن "الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الانضباط الكمركي وحماية الاقتصاد الوطني".

ودعت الكمارك في ختام بيانها إلى اعتماد الحوار الفني المشترك والاطلاع الدقيق على القرارات بدلاً من تداول توصيفات قد تُحدث قلقاً غير مبرر لدى الرأي العام، مؤكدة انفتاح أبوابها للتنسيق بما يحقق التوازن بين حماية الاقتصاد وضمان انسيابية الدواء بأسعار مستقرة.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
