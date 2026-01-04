احباط تهريب ربع مليون حبة مخدرة عبر بالونات هوائية غربي الأنبار

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الأحد ( 4 كانون الثاني 2026 )، عن إحباط محاولتي تهريب أكثر من 262 ألف حبة مخدرة عبر بالونات هوائية على الشريط الحدودي العراقي الدولي غربي محافظة الأنبار.

وذكرت القيادة في بيان أن "مفارز الفوج الثالث والفوج الأول ضمن لواء الحدود السادس تمكنت، في عمليتين منفصلتين، من رصد بالونين هوائيين بواسطة الكاميرات الحرارية، والتعامل معهما وإسقاطهما بنجاح".

وأضافت أن "البالونين كانا يحملان كميات من المواد المخدرة تقدر بـ(37) كغم و(9) كغم، وبمجموع بلغ نحو (262) ألف حبة مخدرة، جرى ضبطها أصوليًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

وأكدت قيادة قوات الحدود أن "منتسبيها يواصلون أداء واجبهم الوطني بعزيمة وإصرار، ويقفون سدًا منيعًا أمام جميع محاولات التهريب التي تستهدف أمن المجتمع العراقي وسلامته، ولا سيما ما يتعلق بآفة المخدرات والمواد السامة".