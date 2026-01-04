الأخبار

سفارة لبنان في بغداد تحذر من عمليات "نصب" تكلفتها 30 ألف يورو


حذرت السفارة اللبنانية في بغداد، اليوم الأحد، من عمليات نصب واحتيال تستهدف المواطنين والجاليات، عبر إيهامهم بمنح جنسيات أوروبية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وذكرت السفارة في بيان، أنه "بإيعاز من المديرية العامة للأمن العام في لبنان، تأمل السفارة اللبنانية في بغداد من أبناء الجالية الكرام ضرورة توخي الحذر وعدم الوقوع في فخ العصابات التي تقوم بالنصب والاحتيال".

وأوضح البيان أن هذه العصابات تنشط "عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الحصول على الجنسيات من بعض الدول، مثل (سلوفينيا، هنغاريا، ورومانيا) لقاء مبالغ مالية تصل إلى 30,000 يورو".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئاسة البرلمان تتفق على عقد 8 جلسات في الشهر الواحد
اول رئاسته للبرلمان هيبت الحلبوسي ينتهك الدستور ويهدد الصحفيين ومركز حقوقي يندد بذلك
احباط تهريب ربع مليون حبة مخدرة عبر بالونات هوائية غربي الأنبار
اختيار شاخوان عبد الله رئيساً لكتلة الديمقراطي الكردستاني البرلمانية
سفارة لبنان في بغداد تحذر من عمليات "نصب" تكلفتها 30 ألف يورو
القبض على صاحب شركة عمالة وامرأة اعتدوا على عاملة أجنبية في الكرادة
بأمر من الشمري.. تكليف اللواء عدي علي ناصر مديراً للأدلة الجنائية
فالح الفياض: المؤسسة الأمنية انهارت بفترة داعش، والحشد أتاح إعادة بنائها
قيادة قوات الحدود تحبط تهريب ربع مليون حبة مخدرة غربي الأنبار
التعليم العالي: إعلان التصنيف العراقي للجامعات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك