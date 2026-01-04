سفارة لبنان في بغداد تحذر من عمليات "نصب" تكلفتها 30 ألف يورو

حذرت السفارة اللبنانية في بغداد، اليوم الأحد، من عمليات نصب واحتيال تستهدف المواطنين والجاليات، عبر إيهامهم بمنح جنسيات أوروبية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وذكرت السفارة في بيان، أنه "بإيعاز من المديرية العامة للأمن العام في لبنان، تأمل السفارة اللبنانية في بغداد من أبناء الجالية الكرام ضرورة توخي الحذر وعدم الوقوع في فخ العصابات التي تقوم بالنصب والاحتيال".

وأوضح البيان أن هذه العصابات تنشط "عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الحصول على الجنسيات من بعض الدول، مثل (سلوفينيا، هنغاريا، ورومانيا) لقاء مبالغ مالية تصل إلى 30,000 يورو".