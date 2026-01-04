التعليم العالي: إعلان التصنيف العراقي للجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، نتائج التصنيف العراقي للجامعات، إذ أشارت الى حصول جامعة بغداد على المرتبة الأولى على مستوى الجامعات الحكومية، فيما حققت جامعة المستقبل المرتبة الأولى على مستوى الجامعات الأهلية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه " تم إعلان نتائج التصنيف العراقي للجامعات الذي تضمن تقييم أكثر من مئة جامعة حكومية وأهلية للعام 2025 على وفق محددات البيئة التعليمية ومؤشرات الأداء المؤسسي ومسار البحث العلمي".

وأضافت ان "هذه النسخة التي أنجزها جهاز الإشراف والتقويم العلمي تتضمن تقييم (103) مؤسسات حكومية وأهلية استناداً إلى تسعة محاور رئيسة لقياس الأداء، هي: معايير الاعتماد المؤسسي (15%) والتصنيفات العالمية (10%) وفاعلية البحث العلمي (35%) والتنمية المستدامة والمؤشرات الخضراء (10%) وتقييم الواقع العلمي والأكاديمي وقواعد الامتثال (5%) والجوائز (5%) والتنوع الدولي (10%) والصحة والسلامة المهنية والمحافظة على البيئة (5%) والأنشطة (5%)".

كما لفتت الى أن "نتائج التصنيف أظهرت (https://iru.mohesr.gov.iq/result) حصول جامعة بغداد على المرتبة الأولى تليها الجامعة التكنولوجية ثم جامعة البصرة على مستوى الجامعات الحكومية فيما حققت جامعة المستقبل المرتبة الأولى على مستوى الجامعات الأهلية وجاءت جامعة وارث الأنبياء في المرتبة الثانية ثم الجامعة الإسلامية في المرتبة الثالثة".