الأخبار

العتبة العلويّة تفتتح حديقة الغدير بمركز محافظة النجف


افتتح الأمين العامّ للعتبة العلويّة المقدّسة عيسى الخرسان حديقة الغدير في استراحة يعسوب الدين في مركز مدينة النجف الأشرف، احتفالًا بذكرى ولادة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (ع)، ضمن فعاليات أسبوع وليد الكعبة المبارك، وضمن سلسلة من المشاريع الخدمية التي تعمل العتبة العلوية على تنفيذها والإشراف عليها خدمةً للنجف الأشرف وزائريها بهذه المناسبة .

وقال استشاري العتبة العلوية المقدسة الدكتور علاء عبد الحسين: «تقع حديقة الغدير على مساحة 20 دونمًا، بحدود 50 ألف متر مربع، منها مساحات خضراء بحدود 23 ألف متر مربع، تضمّ مجموعة من النباتات المدعومة بشبكة ري منظمة، وتُعد مشروعًا خدميًا حديثًا متنوع الفعاليات والخدمات، وواجهةً تعكس الهوية البصرية لمدينة النجف الأشرف، وتضم العديد من المرافق الحيوية، منها نصب الغدير الأغر، ومناطق ترفيهية خاصة بالطفولة، وأماكن للصلاة، وأخرى ترفيهية للعوائل، ومجاميع صحية، ومواقع خدمية أخرى تتمثل بمحطة مجانية لشحن السيارات الكهربائية».

وأضاف: انه تمَّ تصميم الحديقة لتكون صديقةً وفي خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير مسارات ومواقع ترفيهية واستراحات خاصة لهم، ومواقع لسياراتهم الخاصة، وخدمات أخرى ساندة ستكون، في مجملها، جاهزةً لخدمتهم وخدمة أهالي النجف الأشرف والزائرين الوافدين إليها».

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئاسة مجلس النواب: الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية يوم الاثنين المقبل
العتبة العلويّة تفتتح حديقة الغدير بمركز محافظة النجف
عدنان فيحان :المرحلة المقبلة تستوجب تغليب لغة الحوار والتفاهم والعمل الجاد على معالجة الملفات ذات الأولوية
الاتحاد الوطني الكردستاني يقترب من حسم مرشح رئاسة الجمهورية
العراق يتسلّم مواقع البعثة الأممية "يونامي" في عموم البلاد
شاخوان عبدالله ينفي تقديم استقالته من البرلمان
مصدر أمني ينفي وجود تغييرات في مناصب ديالى
الاتصالات تصدر طابعًا بريديًا تخليداً لذكرى استشهاد قادة النصر
الديمقراطي الكردستاني يشكل وفداً تفاوضياً لرئاسة الجمهورية
الاستخبارات العسكرية تحبط تهريب مواد غذائية إلى ديالى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك