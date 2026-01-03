العتبة العلويّة تفتتح حديقة الغدير بمركز محافظة النجف

افتتح الأمين العامّ للعتبة العلويّة المقدّسة عيسى الخرسان حديقة الغدير في استراحة يعسوب الدين في مركز مدينة النجف الأشرف، احتفالًا بذكرى ولادة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (ع)، ضمن فعاليات أسبوع وليد الكعبة المبارك، وضمن سلسلة من المشاريع الخدمية التي تعمل العتبة العلوية على تنفيذها والإشراف عليها خدمةً للنجف الأشرف وزائريها بهذه المناسبة .

وقال استشاري العتبة العلوية المقدسة الدكتور علاء عبد الحسين: «تقع حديقة الغدير على مساحة 20 دونمًا، بحدود 50 ألف متر مربع، منها مساحات خضراء بحدود 23 ألف متر مربع، تضمّ مجموعة من النباتات المدعومة بشبكة ري منظمة، وتُعد مشروعًا خدميًا حديثًا متنوع الفعاليات والخدمات، وواجهةً تعكس الهوية البصرية لمدينة النجف الأشرف، وتضم العديد من المرافق الحيوية، منها نصب الغدير الأغر، ومناطق ترفيهية خاصة بالطفولة، وأماكن للصلاة، وأخرى ترفيهية للعوائل، ومجاميع صحية، ومواقع خدمية أخرى تتمثل بمحطة مجانية لشحن السيارات الكهربائية».

وأضاف: انه تمَّ تصميم الحديقة لتكون صديقةً وفي خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير مسارات ومواقع ترفيهية واستراحات خاصة لهم، ومواقع لسياراتهم الخاصة، وخدمات أخرى ساندة ستكون، في مجملها، جاهزةً لخدمتهم وخدمة أهالي النجف الأشرف والزائرين الوافدين إليها».