مصدر أمني ينفي وجود تغييرات في مناصب ديالى

نفى مصدر أمني رفيع، اليوم السبت ( 3 كانون الثاني 2026 )، الأنباء المتداولة عن وجود حزمة تغييرات في أربعة من أهم المناصب الأمنية في ديالى، من بينها منصب قائد شرطة المحافظة.

وقال المصدر إن "الأنباء التي تداولتها بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن صدور حزمة تغييرات من وزارة الداخلية شملت أربعة مواقع أمنية مهمة، أبرزها قائد شرطة ديالى، غير دقيقة".

وأضاف أن "وزارة الداخلية لم تُصدر أي قرار رسمي حتى الآن بشأن إجراء تغييرات أو إعفاءات في المناصب الأمنية التي جرى الحديث عنها"، مؤكداً أن "جميع القيادات الأمنية، ومن ضمنها قائد شرطة ديالى، تمارس مهامها بشكل طبيعي دون أي تغيير".

وأوضح المصدر أن "أي قرار يتعلق بالتغييرات الأمنية سيُعلن عنه بشكل رسمي من قبل وزارة الداخلية، كما جرى في حالات سابقة بمحافظات أخرى"، مشدداً على أن "لا صحة لأي أنباء عن تغييرات حتى هذه اللحظة".