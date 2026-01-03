الديمقراطي الكردستاني يشكل وفداً تفاوضياً لرئاسة الجمهورية

عقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت ( 3 كانون الثاني 2026 )، اجتماعاً رفيع المستوى برئاسة مسعود بارزاني، وبحضور نائبي رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، لمناقشة جملة من الملفات السياسية الراهنة، وفي مقدمتها استحقاق منصب رئيس جمهورية العراق.

وخرج الاجتماع وفقا لعضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، دانر عبد الغفار، بقرار يقضي بتشكيل وفد تفاوضي رسمي يتولى إدارة المباحثات مع الأطراف السياسية، في إطار السعي للتوصل إلى توافق بشأن منصب رئاسة الجمهورية.

وفي تصريح له، أكد عبد الغفار، أن "الاجتماع لم يشهد تسمية أي مرشح حتى الآن"، موضحاً أن "المرحلة الحالية تقتصر على فتح باب التفاوض بين الأحزاب الكوردستانية بهدف الخروج بمرشح واحد يحظى بالإجماع".

وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يتبنى رؤية تقوم على التوافق الكردستاني المشترك"، مبيناً أن "الوفد التفاوضي سيباشر لقاءاته مع القوى السياسية في إقليم كردستان خلال الفترة القليلة المقبلة".

ويأتي هذا التحرك في ظل مرحلة سياسية حساسة، أعقبت انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي نهاية عام 2025، وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان الجديدة، وسط ترقب سياسي للاستحقاقات الدستورية المقبلة.