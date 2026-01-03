الاستخبارات العسكرية تحبط تهريب مواد غذائية إلى ديالى

أحبطت مفارز الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت ( 3 كانون الثاني 2026 )، عملية تهريب مواد غذائية إلى محافظة ديالى، وفق توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية التي أكدت على ملاحقة شبكات التهريب والفساد وحماية الاقتصاد الوطني.

وذكر إعلام الاستخبارات في بيان، أن "العملية النوعية نفذت استنادًا إلى معلومات دقيقة وبمتابعة ميدانية من مدير قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة الأولى، حيث تمكنت مفارز لواء المشاة 53 من القبض على العجلة وسائقها أثناء محاولة تهريب المواد".

وأضاف البيان أنه "تم تسليم المقبوض عليهم والمواد إلى جهات الاختصاص أصوليًا".