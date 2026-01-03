العتبة العلوية المقدسة تطلق أسبوع "وليد الكعبة" من خلال افتتاح مشاريع كبرى

أعلنت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، اليوم السبت، عن إطلاق سلسلة فعاليات أسبوع "وليد الكعبة" المبارك، والتي تتضمن مجموعة واسعة من الأنشطة الدينية والفكرية والخدمية، حيث ذكر معاون رئيس قسم الإعلام في العتبة العلوية المقدسة، جعفر البديري للوكالة الرسمية، إن "الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة أطلقت سلسلة فعاليات أسبوع وليد الكعبة المبارك، التي تتضمن مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الدينية والفكرية والخدمية، وباستهداف فئات متعددة من المجتمع".

وأضاف أن "الفعاليات شملت افتتاح عدد من المشاريع الكبرى، أبرزها نفقا شارع الرسول (ص) وشارع الطوسي، اللذان أُنجزا خلال مدة قياسية وبإشراف مباشر من كوادر العتبة العلوية المقدسة، ليظهرا بحلتهما الجديدة ويتم افتتاحهما تزامنًا مع ذكرى ميلاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)".

وبيّن البديري أن "برنامج الأسبوع يتضمن أيضًا افتتاح مشاريع خدمية أخرى، من بينها جامع مميز في مجمع قنبر الأول، وبناية إدارية مخصصة للعتبة العلوية المقدسة، فضلًا عن تخصيص جزء من البرامج للطفولة في مركز المحسن لثقافة الأطفال"، مشيراً إلى أن "الفعاليات تشمل كذلك نشاطات نسوية متمثلة بالمعارض والمسرحيات، إلى جانب مسرحية مخصصة للرجال، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات الثقافية، من بينها معارض فنية ورسومات ينظمها قسم الشؤون الفكرية، فضلًا عن محافل قرآنية".

كذلك أوضح البديري أن "من أبرز فعاليات الأسبوع افتتاح إيوان الذهب في حرم المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد الانتهاء من أعمال إعادة تذهيبه، إلى جانب إقامة مهرجان إنشادي دولي بمشاركة فرق من العتبات المقدسة والفرق الإسلامية من خارج العراق، تحت عنوان (أنت العلي الإنشادي)".

فيما أكد أن "هذه الفعاليات تأتي إحياءً لذكرى مولد أمير المؤمنين (عليه السلام)، وتثبيتًا لقيمه المباركة، وإشاعةً لأجواء الفرح والبهجة في الأوساط الإسلامية"، مبيناً أن "جميع العاملين في العتبة العلوية في حالة استنفار تام، كما تم توفير وجبات الطعام للزائرين حيث وصلت الأعداد إلى أكثر من 4000 وجبة ولثلاث وجبات في اليوم".