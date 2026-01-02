العراق يؤكد ضرورة حماية مصالح الشعب اليمني وتعزيز الاستقرار والتنمية

جددت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، تأكيدها موقف العراق الثابت ، الداعي الى الحفاظ على امن اليمن واستقراره.

وذكرت الوزارة ، في بيان رسمي ، انها "تتابع التطورات السياسية والأمنية الجارية في جمهورية اليمن الشقيق"، مؤكدة "موقف جمهورية العراق الثابت ، الداعي الى الحفاظ على امن اليمن واستقراره، بما ينسجم مع تطلعات شعبه الشقيق في العيش بسلام ".

واعربت عن املها في ان تسهم الجهود الاقليمية والدولية في دعم مسار الاستقرار في اليمن، بما يعزز فرص التهدئة ويهيئ الظروف الملائمة للتوصل الى حلول مستدامة .

كما اشادت بالمساعي الهادفة الى ترسيخ السلام، مؤكدة ضرورة صون مصالح الشعب اليمني الشقيق، ودعم كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار والتنمية.

وشددت الخارجية ، على اهمية مواصلة الحوار البنّاء بين مختلف الاطراف اليمنية، بوصفه السبيل الامثل للتوصل الى حلول سلمية شاملة تسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني