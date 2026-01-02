مجلس الخدمة الاتحادي: لم نتلق تكليفاً رسمياً لإعداد دراسة لسلم الرواتب

اكد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الجمعة، عدم تلقيه حتى الان أي تكليف رسمي لاعداد دراسة لسلم الرواتب، حيث ذكر بيان للمجلس، انه "ينفي ما يجري تداوله في بعض المواقع الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي حول اعداد دراسة لسلم الرواتب"، مؤكدا انه "لم يتلق اي تكليف رسمي بهذا الشأن وان ما يتم نشره لا يمت للواقع بصلة".

كذلك أضاف انه "انطلاقاً من حرص المجلس على الدقة والشفافية وصون حق المواطنين في الوصول الى المعلومة الصحيحة"، داعيا "الجميع الى اعتماد المصادر الرسمية وحسابات المجلس المعتمدة حصراً في متابعة اخباره وبياناته".