فعاليات شعبية لاستذكار قادة النصر في بغداد وعدد من المحافظات هذا اليوم

تشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الجمعة، فعاليات شعبية واسعة، تشمل وقفات استذكارية ومجالس تأبينية لاستذكار قادة النصر، حيث أعلنت هيئة الحشد الشعبي في بيان، عن "تنظيم وقفة استذكارية وحفل تأبيني في الذكرى السادسة لاستشهاد قادة النصر قرب مطار بغداد وعدد من المحافظات وتحت عنوان (الشهادة والسيادة)".

وستتضمن الفعاليات فقرات ثقافية وكلمات شعرية وأناشيد وطنية، تجسد معاني الفخر والاعتزاز، واستعراض محطات مفصلية من معركة النصر، والدور القيادي الذي اضطلع به القادة في توحيد الجهود وتوجيه البوصلة نحو هدف واحد هو حماية العراق وشعبه.