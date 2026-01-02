الأخبار

العتبة العباسية المقدسة تطلق فعاليات الحفل المركزي لتخرج طالبات الجامعات


 

أطلقت العتبة العباسية المقدسة، اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثاني من الحفل المركزي لتخرج طالبات الجامعات العراقية (دفعة بنات الكفيل العاشرة)، إذ أن "الحفل تنظمه شعبة مدارس الكفيل الدينية النسوية التابعة لمكتب المتولي الشرعي للشؤون النسوية في العتبة المقدسة، تحت شعار (من نور فاطمة -عليها السلام- نضيء العالم)، بمشاركة أكثر من 5000 طالبة من 14 محافظة عراقية".

وأضاف البيان أن "فعاليات الحفل شهدت حضور الأمين العام للعتبة المقدسة السيد مصطفى مرتضى آل ضياء الدين، ومسؤوليها، إلى جانب عدد من أولياء أمور الطالبات المحتفى بهن".

كذلك أوضح  أن "فعاليات اليوم الثاني من الحفل، استهلت بقراءة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ حيدر جلوخان، ثم ترديد قسم التخرج وعهد الولاء والأمانة في خدمة الوطن من أمام مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، ردده للطالبات عضو مجلس إدارة العتبة المقدسة عباس الدده الموسوي، وتأدية مراسيم زيارة المرقدين الطاهرين ألقاها السيد بدري ماميثة، ومسيرة بين العتبتين المقدستين، فيما جسدت طريقة جلوس الطالبات أمام مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) رسمة آية (إنّا أعطيناك الكوثر)".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فعاليات شعبية لاستذكار قادة النصر في بغداد وعدد من المحافظات هذا اليوم
العتبة العباسية المقدسة تطلق فعاليات الحفل المركزي لتخرج طالبات الجامعات
الشمري يكلف الزركاني قائداً لشرطة بابل
مؤسسة الشهداء توضح بشأن ملف الرواتب التقاعدية لبعض الفئات
رئاسة الجمهورية تنفي أنباء تحديد الراتب التقاعدي للرئيس بـ 90 مليون دينار
بعثة الأمم المتحدة تعلن انتهاء ولايتها الرسمية في العراق
أول رتل أمريكي يغادر قاعدة عين الأسد بالأنبار بـ2026.. مؤشرات على انسحاب جزئي
الديمقراطي الكردستاني يعقد اجتماعاً السبت المقبل لمناقشة ملف منصب رئيس الجمهورية
الشيخ جلال الدين الصغير : استعدادات غير معتادة.. ماذا يحدث على الساحة العالمية؟
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي يدفع أوروبا لإعداد مواطنيها للظروف الاستثنائية أثناء الحروب؟
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك