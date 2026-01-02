العتبة العباسية المقدسة تطلق فعاليات الحفل المركزي لتخرج طالبات الجامعات

أطلقت العتبة العباسية المقدسة، اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثاني من الحفل المركزي لتخرج طالبات الجامعات العراقية (دفعة بنات الكفيل العاشرة)، إذ أن "الحفل تنظمه شعبة مدارس الكفيل الدينية النسوية التابعة لمكتب المتولي الشرعي للشؤون النسوية في العتبة المقدسة، تحت شعار (من نور فاطمة -عليها السلام- نضيء العالم)، بمشاركة أكثر من 5000 طالبة من 14 محافظة عراقية".

وأضاف البيان أن "فعاليات الحفل شهدت حضور الأمين العام للعتبة المقدسة السيد مصطفى مرتضى آل ضياء الدين، ومسؤوليها، إلى جانب عدد من أولياء أمور الطالبات المحتفى بهن".

كذلك أوضح أن "فعاليات اليوم الثاني من الحفل، استهلت بقراءة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ حيدر جلوخان، ثم ترديد قسم التخرج وعهد الولاء والأمانة في خدمة الوطن من أمام مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، ردده للطالبات عضو مجلس إدارة العتبة المقدسة عباس الدده الموسوي، وتأدية مراسيم زيارة المرقدين الطاهرين ألقاها السيد بدري ماميثة، ومسيرة بين العتبتين المقدستين، فيما جسدت طريقة جلوس الطالبات أمام مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) رسمة آية (إنّا أعطيناك الكوثر)".