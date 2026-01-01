رئاسة الجمهورية تنفي أنباء تحديد الراتب التقاعدي للرئيس بـ 90 مليون دينار

نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، ( 1 كانون الثاني 2026 )، الأنباء عن الراتب التقاعدي للرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، تفيد بتوجيه شكر إلى وزارة المالية على تحديد راتبه التقاعدي بمبلغ (90) مليون دينار شهرياً.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن "هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة، ولا يمت إلى الواقع بصلة، ولم يصدر عن رئيس الجمهورية أو عن أي جهة رسمية تابعة لرئاسة الجمهورية، ولم يجرِ أي لقاء أو تواصل مع وزارة المالية".

وأضاف البيان، أن "هذه الأخبار تأتي في إطار حملات تضليل وتشويه متعمدة تقف وراءها جهات جبانة وفاسدة تهدف إلى الإساءة لرئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة وإثارة الرأي العام عبر بث معلومات كاذبة لا أساس لها".

وحذرت رئاسة الجمهورية، بحسب البيان، من "تداول أو ترويج الأخبار الكاذبة والمضللة"، داعية وسائل الإعلام والمواطنين إلى "تحري الدقة، والاعتماد على البيانات من مصادرها الرسمية فقط".

وأكد البيان، أن "الرئاسة تحتفظ بحقها القانوني الكامل في ملاحقة الجهات التي تقف وراء فبركة ونشر مثل هذه الأكاذيب".