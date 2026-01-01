بعثة الأمم المتحدة تعلن انتهاء ولايتها الرسمية في العراق

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الخميس ( 1 كانون الثاني 2026 )، عن انتهاء ولايتها الرسمية، مؤكدة أن فريق الأمم المتحدة في العراق يواصل عمله تحت قيادة المنسق المقيم للأمم المتحدة.

وأوضح إعلام البعثة في بيان ، أن "فريق الأمم المتحدة يعمل بالشراكة الوثيقة مع الحكومة العراقية لدعم الأولويات الوطنية للتنمية، عبر إطار وثيقة التعاون الإنمائي المستدام للأمم المتحدة (2025–2029)، التي تم توقيعها في 25 كانون الأول 2025".

وأشار إلى أن "هذا الانتقال يمثل خطوة واضحة نحو تحقيق تنمية طويلة الأمد ومستدامة، تقودها القيادة الوطنية وتعتمد على مؤسسات أقوى وشراكات فاعلة".

وأكد "الأمم المتحدة استمرار دورها كشريك موثوق ملتزم بدعم الحكومة في مجالات تنويع الاقتصاد، والعمل المناخي، وإدارة الموارد المائية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والحوكمة، وتقديم الحلول المستدامة".