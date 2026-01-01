الديوانية: إطلاق حملة ميدانية لمكافحة إصابات حفارات النخيل

أعلنت مديرية زراعة محافظة الديوانية، اليوم الخميس، عن إطلاق حملة ميدانية لمكافحة إصابات حفارات النخيل في المحافظة، فيما أكدت استخدام مبيدات جهازية متخصصة للسيطرة على الآفة، حيث ذكر مسؤول قسم وقاية المزروعات، حازم الموسوي للوكالة الرسمية، إن "مديرية زراعة الديوانية، متمثلة بقسم وقاية المزروعات وبالتعاون مع فريق عمل من دائرة وقاية المزروعات، نفذت حملة ميدانية لمكافحة إصابات حفارات النخيل في أحد البساتين الواقعة ضمن قضاء السنية"، مبيناً أن "المرحلة الأولى من الحملة شملت معالجة أكثر من 30 نخلة".

وأضاف الموسوي، أن "الحملة أسفرت عن مكافحة ومعالجة أشجار النخيل المصابة باستخدام مبيد (أكتارا - Thiamethoxam)، وهو مبيد جهازي متخصص يُستخدم ضمن برامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات الحشرية"، وتابع أن "الكوادر الفنية وجهت أصحاب البساتين بضرورة رش أشجار النخيل غير المصابة وقائياً باستخدام مبيدات حشرية موضعية موصى بها، مع تركيز الرش في مناطق القمة و(الليف)، خاصة في الأشجار ذات الليف الكثيف لكونها الأكثر عرضة للإصابة".

كما أكدت الكوادر الفنية المشرفة، بحسب الموسوي، أن "الحملة نُفذت وفق التوصيات الفنية المعتمدة، وأسهمت بشكل فاعل في السيطرة على الإصابة ومنع انتشارها"، مشددة على "أهمية المتابعة الدورية والالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة بساتين النخيل في عموم المحافظة".