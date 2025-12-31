الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
وزير النقل يصادق على إجراءات بيع مفرزات أراض ببغداد لموظفي النقل البحري
وكالة انباء براثا
100
2025-12-31
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محافظة بغداد: المباشرة بإنشاء ثلاثة أبنية للعيادات التعليمية في الجامعة العراقية
نائب قائد العمليات المشتركة: نسبة التسلل عبر الحدود العراقية وصلت إلى الصفر بالمئة
وزارة العمل: استكمال إجراءات صرف الإعانات الاجتماعية لشهر كانون الثاني
هيئة الإعلام تعلن استحصال أكثر من 100 مليار دينار بقرارات قضائية
وزير النقل يصادق على إجراءات بيع مفرزات أراض ببغداد لموظفي النقل البحري
الموارد المائية تعلن خلو ثلاث محافظات من بحيرات الأسماك المتجاوزة
الإعلام الأمني تعلن ضبط أكثر من 1000 وثيقة لبقايا داعش وتقويض نشاطه الإعلامي
حالة الطقس: استمرار تساقط الأمطار والثلوج مع ارتفاع في درجات الحرارة في بعض المناطق
وزارة التعليم تعلن قبول 170 طالباً في الزمالة الدراسية الروسية
هيئة النزاهة توقف عملية التلاعب بتسجيل عقار مملوك للدولة في كربلاء المقدسة
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
حالة الطقس: أمطار وثلوج و تحت الصفر في محافظتان
1852
المحكمة الاتحادية العليا توضح بخصوص صلاحيات رئيس الوزراء بتشكيل لجان تحقيقية وفرض عقوبات بحق الموظفين
400
حالة الطقس: درجات حرارة متفاوتة وأمطار رعدية وثلوج شمالاً
365
وزارة العمل: إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين
332
رئيس السن يعلن الأسماء المرشحة لمنصب رئيس مجلس النواب
325
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك